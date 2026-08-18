Venda de lanches será revertida ao HCM de Rio Preto neste sábado

A 38ª edição McDia Feliz será neste sábado, 22. A renda dos lanches vendidos nos restaurantes McDonald’s de Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga será destinada ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM). Toda a arrecadação será para o Serviço de Oncologia Pediátrica do HCM que, no momento, oferece tratamento a 65 pacientes de 0 a 16 anos.

“Como todos os anos, temos certeza de que a nossa comunidade participará do McDia Feliz por reconhecer a importância desta campanha para nossos pacientes oncológicos. Mais do que o lanche, é um gesto de solidariedade”, afirma Horácio Ramalho, diretor executivo da Fundação Faculdade de Medicina de Rio Preto (Funfarme), mantenedora do HCM.

“O apoio do McDia Feliz é fundamental para fortalecer projetos que tornam o tratamento mais acolhedor e humanizado. Essa parceria permite oferecer às crianças e às suas famílias um cuidado que vai além da assistência médica”, diz o diretor administrativo do HCM, Wagner Vicensoto.

Nesta edição, o McDia Feliz apoiará 69 projetos, conduzidos por 46 instituições em 19 estados, com atuação em 38 cidades de todas as regiões do Brasil. A iniciativa é coordenada pela Casa Ronald McDonald Brasil, organização social que atua fortalecendo o cuidado integral de crianças e adolescentes e apoiando suas famílias em todas as etapas do tratamento.

Rubens Fragoso, franqueado do McDonald’s em Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga, destaca o impacto da campanha na vida de milhares de famílias.

“O McDia Feliz mostra como a união entre empresas, instituições e a comunidade pode transformar vidas. Temos muito orgulho de fazer parte dessa iniciativa há tantos anos e de contribuir para que crianças e adolescentes em tratamento oncológico recebam não apenas assistência de qualidade, mas também acolhimento e esperança. Convidamos a população a participar mais uma vez dessa corrente de solidariedade. Cada tíquete adquirido e cada Big Mac vendido no dia da campanha representam um gesto de amor que faz a diferença para muitas famílias.”

A campanha integra a plataforma de atuação ESG da Arcos Dorados, chamada Receita do Futuro.