Veículo quase despenca de viaduto de Rio Preto com duas pessoas dentro

Um carro utilitário ficou pendurado no viaduto que liga a avenida Murchid Homsi à Represa Municipal na madrugada desta quarta-feira, 22, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do veículo perdeu o controle da direção ao subir o viaduto e uma das rodas encaixou na proteção metálica e prendeu o carro. Ainda segundo o motorista, o carro só não despencou de cima do viaduto devido a uma grade de proteção do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou os dois ocupantes do veículo, o motorista de 35 anos e a passageira de 27, que ficaram presos dentro do carro.