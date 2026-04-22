ACIDENTE
Veículo quase despenca de viaduto de Rio Preto com duas pessoas dentro
De acordo com depoimento, o motorista perdeu o controle do carro e colidiu com a proteção metálica do viaduto que liga a avenida Murchid Homsi à Represa
por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 8 horasAtualizado há 8 horas
Um carro utilitário ficou pendurado no viaduto que liga a avenida Murchid Homsi à Represa Municipal na madrugada desta quarta-feira, 22, em Rio Preto.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do veículo perdeu o controle da direção ao subir o viaduto e uma das rodas encaixou na proteção metálica e prendeu o carro. Ainda segundo o motorista, o carro só não despencou de cima do viaduto devido a uma grade de proteção do local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou os dois ocupantes do veículo, o motorista de 35 anos e a passageira de 27, que ficaram presos dentro do carro.