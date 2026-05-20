Van com pacientes de Adolfo é interceptada com material biológico irregular

Uma van da Prefeitura de Adolfo foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal na manhã de terça-feira, dia 19, na BR-153, em Rio Preto, após ser flagrada transportando material biológico junto com passageiros.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo levava nove pacientes para consultas médicas quando foi abordado no quilômetro 71 da rodovia, após denúncia de que também transportava amostras de sangue, urina e fezes no mesmo compartimento.

Durante a fiscalização, os policiais confirmaram a presença de uma caixa térmica com os materiais, armazenados de forma irregular ao lado dos passageiros.

De acordo com o registro, o motorista afirmou que realizava o transporte a pedido de uma responsável da área da saúde do município.

A caixa com as amostras foi apreendida e a ocorrência encaminhada para a Central de Flagrantes.

Apesar da irregularidade, os pacientes foram escoltados pela equipe policial até unidades de saúde para não perderem consultas e tratamentos.

O caso foi registrado como infração de medida sanitária preventiva e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a responsabilidade pelo transporte inadequado.

Outro lado

O Diário entrou em contato com a Prefeitura de Adolfo e aguarda posicionamento sobre o caso.