Van com pacientes de Adolfo é interceptada com material biológico irregular
Caixa térmica com amostras de urina, fezes e sangue era transportada junto com os passageiros
Uma van da Prefeitura de Adolfo foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal na manhã de terça-feira, dia 19, na BR-153, em Rio Preto, após ser flagrada transportando material biológico junto com passageiros.
Segundo o boletim de ocorrência, o veículo levava nove pacientes para consultas médicas quando foi abordado no quilômetro 71 da rodovia, após denúncia de que também transportava amostras de sangue, urina e fezes no mesmo compartimento.
Durante a fiscalização, os policiais confirmaram a presença de uma caixa térmica com os materiais, armazenados de forma irregular ao lado dos passageiros.
De acordo com o registro, o motorista afirmou que realizava o transporte a pedido de uma responsável da área da saúde do município.
A caixa com as amostras foi apreendida e a ocorrência encaminhada para a Central de Flagrantes.
Apesar da irregularidade, os pacientes foram escoltados pela equipe policial até unidades de saúde para não perderem consultas e tratamentos.
O caso foi registrado como infração de medida sanitária preventiva e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a responsabilidade pelo transporte inadequado.
Outro lado
O Diário entrou em contato com a Prefeitura de Adolfo e aguarda posicionamento sobre o caso.