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REGIÃO

Van com pacientes de Adolfo é interceptada com material biológico irregular

Caixa térmica com amostras de urina, fezes e sangue era transportada junto com os passageiros

por Marco Antonio dos Santos
Publicado há 2 horasAtualizado há 2 horas
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Viatura da PRF às margens da BR-153 em Rio Preto (Divulgação/PRF)
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Viatura da PRF às margens da BR-153 em Rio Preto (Divulgação/PRF)
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Uma van da Prefeitura de Adolfo foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal na manhã de terça-feira, dia 19, na BR-153, em Rio Preto, após ser flagrada transportando material biológico junto com passageiros.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo levava nove pacientes para consultas médicas quando foi abordado no quilômetro 71 da rodovia, após denúncia de que também transportava amostras de sangue, urina e fezes no mesmo compartimento.

Durante a fiscalização, os policiais confirmaram a presença de uma caixa térmica com os materiais, armazenados de forma irregular ao lado dos passageiros.

De acordo com o registro, o motorista afirmou que realizava o transporte a pedido de uma responsável da área da saúde do município.

A caixa com as amostras foi apreendida e a ocorrência encaminhada para a Central de Flagrantes.

Apesar da irregularidade, os pacientes foram escoltados pela equipe policial até unidades de saúde para não perderem consultas e tratamentos.

O caso foi registrado como infração de medida sanitária preventiva e será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a responsabilidade pelo transporte inadequado.

Outro lado

O Diário entrou em contato com a Prefeitura de Adolfo e aguarda posicionamento sobre o caso.