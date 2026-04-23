Vagas de Emprego em Rio Preto nesta quinta-feira
Serviço gratuito tem 644 oportunidades em diferentes áreas de atuação
O serviço gratuito de intermediação de mão de obra está com 644 vagas de emprego abertas em São José do Rio Preto nesta quinta-feira, 23 de abril. As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.
Principais vagas disponíveis hoje
Confira algumas das funções com maior número de vagas:
Destaque para as vagas abaixo:
Auxiliar de produção - 71 vagas
Auxiliar de logística - 51 vagas
Motorista de carreta - 38 vagas
Repositor(a) - 19 vagas
Auxiliar de depósito - 16 vagas
Auxiliar de estoque - 16 vagas
Auxiliar administrativo - 13 vagas
Atendente - 13 vagas
Auxiliar de limpeza - 13 vagas
Operador(a) de telemarketing - 12 vagas
Consulte todas as vagas de emprego
Como se candidatar às vagas de emprego
O serviço pode ser acessado pela internet, de forma prática e gratuita. Confira o vídeo com o passo a passo para consultar vagas, cadastrar currículo, se candidatar às oportunidades de emprego e também de cursos.
Balcão de empregos online
Atendimento Presencial
Se preferir atendimento presencial, dirija-se a uma das unidades abaixo:
📍 No Poupatempo
Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro
Horário: das 9h às 17h
📍 No Ganha Tempo Cidadão
Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 – Jardim Planalto
Horário: das 10h às 19h
📍 Na Secretaria do Trabalho e Emprego
Rua Pedro Amaral, 1282 - Parque Industrial
Horário: das 8h às 17h
Mais Informações
📞 Telefone: (17) 3211-4950
📱 WhatsApp: (17) 99739-8710