Vagas de Emprego em Rio Preto nesta quinta-feira

O serviço gratuito de intermediação de mão de obra está com 644 vagas de emprego abertas em São José do Rio Preto nesta quinta-feira, 23 de abril. As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Principais vagas disponíveis hoje

Confira algumas das funções com maior número de vagas:

Destaque para as vagas abaixo:

Auxiliar de produção - 71 vagas

Auxiliar de logística - 51 vagas

Motorista de carreta - 38 vagas

Repositor(a) - 19 vagas

Auxiliar de depósito - 16 vagas

Auxiliar de estoque - 16 vagas

Auxiliar administrativo - 13 vagas

Atendente - 13 vagas

Auxiliar de limpeza - 13 vagas

Operador(a) de telemarketing - 12 vagas

Consulte todas as vagas de emprego

Como se candidatar às vagas de emprego

O serviço pode ser acessado pela internet, de forma prática e gratuita. Confira o vídeo com o passo a passo para consultar vagas, cadastrar currículo, se candidatar às oportunidades de emprego e também de cursos.

Balcão de empregos online

Atendimento Presencial

Se preferir atendimento presencial, dirija-se a uma das unidades abaixo:

📍 No Poupatempo

Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro

Horário: das 9h às 17h

📍 No Ganha Tempo Cidadão

Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 – Jardim Planalto

Horário: das 10h às 19h

📍 Na Secretaria do Trabalho e Emprego

Rua Pedro Amaral, 1282 - Parque Industrial

Horário: das 8h às 17h

Mais Informações

📞 Telefone: (17) 3211-4950

📱 WhatsApp: (17) 99739-8710