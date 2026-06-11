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Vacina Pneumo 20 chega ao SUS e deve ampliar proteção de crianças

Nova vacina pneumocócica anunciada pelo Ministério da Saúde protegerá contra mais sorotipos da bactéria responsável por meningite, pneumonia e sepse. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, por enquanto o município recebeu apenas os documentos técnicos do Ministério da Saúde sobre a incorporação da vacina ao Programa Nacional de Imunizações (PNI)

por Tatiane Domingos
Publicado em 10/06/2026 às 21:06Atualizado em 10/06/2026 às 21:10
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Pediatra Jorge Selem Haddad Filho afirma que a nova opção de vacina é um grande avanço (Edvaldo Santos 10/06/2026)
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Pediatra Jorge Selem Haddad Filho afirma que a nova opção de vacina é um grande avanço (Edvaldo Santos 10/06/2026)
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O anúncio do Ministério da Saúde sobre a incorporação da vacina Pneumo 20 ao SUS está sendo considerado um importante avanço na prevenção de doenças pneumocócicas no Brasil. A nova vacina amplia a proteção contra a bactéria Streptococcus pneumoniae, conhecida como pneumococo, responsável por infecções graves como meningite, pneumonia, sepse (infecç

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