Vacina Pneumo 20 chega ao SUS e deve ampliar proteção de crianças
Nova vacina pneumocócica anunciada pelo Ministério da Saúde protegerá contra mais sorotipos da bactéria responsável por meningite, pneumonia e sepse. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, por enquanto o município recebeu apenas os documentos técnicos do Ministério da Saúde sobre a incorporação da vacina ao Programa Nacional de Imunizações (PNI)
por Tatiane Domingos
Publicado em 10/06/2026 às 21:06Atualizado em 10/06/2026 às 21:10
Conteúdo exclusivo para assinantes
Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!