Unidade móvel vai realizar testes rápidos de hepatite em Rio Preto

A Secretaria de Saúde de Rio Preto, por meio do Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis, inicia na próxima segunda-feira, 13 de julho, a Campanha de Mobilização contra as Hepatites Virais. A abertura será às 10h na Praça Dom José Marcondes, onde a unidade móvel do Complexo ofertará testes sorológicos rápidos. Além disso, a população poderá se vacinar contra a gripe.

A unidade permanecerá no local na segunda-feira até às 15h e na terça, 14 de julho, no mesmo horário, das 10h às 15h. Os testes serão realizados por demanda espontânea, para toda a população, sem necessidade de agendamento prévio.

A campanha integra as ações do Julho Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre as hepatites virais. O encerramento será em 28 de julho, quando se celebra o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.

Intensificação nas Unidades de Saúde

Durante o período da campanha, todas as unidades de saúde do município vão intensificar a oferta de testes sorológicos. O objetivo é ampliar o acesso ao diagnóstico, especialmente entre pessoas que nunca realizaram o exame, favorecendo a identificação precoce da doença e o início oportuno do tratamento.

A Importância do Diagnóstico

As hepatites virais são inflamações que afetam o fígado e, por serem frequentemente silenciosas, podem evoluir para formas graves, como cirrose ou câncer, se não forem tratadas a tempo. Os testes rápidos são seguros, confidenciais e o resultado fica pronto em poucos minutos, permitindo o encaminhamento imediato para acompanhamento e tratamento, quando necessário.

Informações: Comunicação Social / Prefeitura de Rio Preto