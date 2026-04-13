Unesp abre inscrições para vagas no Vestibular Meio de Ano

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) recebe, a partir desta segunda-feira, 13, as inscrições para 180 vagas no Vestibular Meio de Ano. Destas, 36 vagas estão destinadas para o novo curso de língua e cultura chinesas, inédito no Brasil e oferecido em Assis; outras 144 envolvem as engenharias agronômica, civil, elétrica e mecânica de Ilha Solteira.

Os interessados deverão se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), até 5 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 210. Candidatos treineiros pagam taxa de R$ 105. O Manual do Candidato, com todas as informações sobre a seleção, pode ser consultado nas páginas da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp.

O prazo para o recebimento dos pedidos de isenção e redução de 50% da taxa do Vestibular Meio de Ano será encerrado às 23h59 do domingo (12/4). Os interessados poderão cadastrar os pedidos dos benefícios pelo site da Vunesp. Mais informações estão disponíveis nos sites da Unesp e da Vunesp.

As provas do Vestibular Meio de Ano serão aplicadas nos dias 24 de maio (primeira fase) e 20 e 21 de junho (segunda fase), nas cidades de São Paulo, Assis, Ilha Solteira, Bauru, São José do Rio Preto e São José dos Campos.

A lista de aprovações no Vestibular Meio de Ano 2026 será publicada em 10 de julho. As matrículas serão realizadas, de forma virtual, de 13 a 29 de julho.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas a pessoas que se autodeclararem pretas, pardas ou indígenas. Os estudantes do ensino público representam cerca de 55% das matrículas.

Vagas

Ilha Solteira

Engenharia Agronômica (integral): 36

Engenharia Civil (integral): 36

Engenharia Elétrica (integral): 36

Engenharia Mecânica (integral): 36

Assis

Língua e Cultura Chinesas (noturno): 36