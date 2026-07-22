DIARIO DA REGIÃO 76 ANOS
Uma história construída em parceria com os leitores de ontem, de hoje e de sempre
Há 76 anos, o Diário da Região informa com independência, acompanha as transformações de Rio Preto e do noroeste paulista e renova seu compromisso com o bem-estar coletivo, reunindo nesta edição especial depoimentos de leitores e uma cronologia de sua trajetória iniciada no domingo de 23 de julho de 1950
por Redação
Publicado em 22/07/2026 às 20:32Atualizado em 22/07/2026 às 21:45
Conteúdo exclusivo para assinantes
Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!