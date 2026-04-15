Homem é preso por tentativa de homicídio durante briga de trânsito em Rio Preto

A Polícia Civil prendeu um homem de 57 anos por tentativa de homicídio durante uma discussão no trânsito na noite desta terça-feira, 14, no bairro Estância Gramado, em Rio Preto. A vítima é um professor de 27 anos que sofreu três facadas.

De acordo com o relato da vítima, a discussão começou após o carro fechar a passagem para o professor em sua motocicleta duas vezes seguidas. Após a vítima reclamar com os ocupantes do carro, o homem que estava no banco passageiro desceu e empurrou o professor de cima de sua moto. Ele se levantou e voltou a discutir com o passageiro. Pouco depois, o motorista aproveitou enquanto a vítima estava distraída e o esfaqueou pelas costas três vezes, na região do tórax.

Moradores que presenciaram a briga anotaram a placa do carro antes que os ocupantes fugissem do local, o que ajudou o trabalho de investigação da Delegacia de Homicídios, que encontrou o autor cinco horas após o crime.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital de Base ainda consciente. O HB confirmou que o professor está em atendimento, mas não divulgou o estado de saúde.