Cão é encontrado morto e outros seis são resgatados em situação de maus-tratos em Rio Preto

Um cachorro morreu e seis foram resgatados em uma casa na Zona Norte de Rio Preto na tarde de quarta-feira, 6.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma vizinha acionou a Polícia Militar por notar sinais de abandono e maus-tratos nos cachorros. Segundo a mulher, os animais ficavam sem alimentação e brigavam constantemente entre si, e um deles morrendo no mesmo dia da denuncia.

No local, a PM encontrou o corpo do animal rodeado de sangue e com lesões graves na região da cabeça. Os que estavam vivos aparentavam estar desnutridos e estavam ensanguentados e machucados.

A equipe da Secretaria do Bem-Estar Animal foi acionada e os animais foram alimentados após a PM acessar o interior do imóvel, que se encontrava sem a proprietária. Testemunhas disseram que raramente ela permanece na residência.

Os seis cachorros vivos, três adultos e três filhotes, foram resgatados. O caso foi registrado como crime ambiental e será investigado pelas autoridades.