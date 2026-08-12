UFSCar abre concurso para professores no campus de Rio Preto

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) abriu concurso público para 18 vagas de professor do magistério superior em Rio Preto, onde a instituição está estruturando seu novo campus. O edital foi publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 12, e prevê 89 vagas para docentes em diferentes áreas e campi da universidade.

Em Rio Preto, as vagas são destinadas ao Centro de Artes, Humanidades e Tecnologia (CAHT) e abrangem 13 áreas. São duas vagas para Artes Plásticas, uma para Audiovisual, uma para Bioquímica, três para Design/Desenho Industrial, uma para Engenharia Civil, uma para Física, uma para Geografia, uma para Inovação e Empreendedorismo, duas para Comunicação Social, três para Serviço Social e duas para Ciência da Computação.

Entre os temas previstos estão algoritmos e inteligência artificial, produção cultural, fundamentos do trabalho profissional do Serviço Social, design de produto, construção civil, física teórica e computacional, geografia humana e urbana e inovação e empreendedorismo. Para a área de Ciência da Computação, por exemplo, são duas vagas destinadas a candidatos com doutorado em Ciência da Computação.

A maior parte das vagas de Rio Preto exige doutorado e regime de dedicação exclusiva. Para professor Assistente A com doutorado, a remuneração inicial prevista no edital é de R$ 13.753,96, além de auxílio-alimentação e possibilidade de benefícios como auxílio-transporte, ressarcimento de plano de saúde e auxílio pré-escolar.

As inscrições poderão ser feitas de 21 de agosto a 11 de setembro, exclusivamente pela internet, no site de concursos da UFSCar. A taxa é de R$ 275. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um dos subeditais, porque a prova escrita será realizada simultaneamente para todos os cargos.

O concurso prevê políticas de reserva de vagas. Das 89 oportunidades abertas pela universidade, 57 são destinadas à ampla concorrência, 22 a pessoas pretas e pardas, cinco a pessoas com deficiência, três a indígenas e duas a quilombolas. A distribuição das vagas reservadas entre os subeditais será definida após o encerramento das inscrições.

A abertura das vagas ocorre no processo de implantação da UFSCar em Rio Preto. O próprio edital relaciona os subeditais do novo campus aos cursos previstos para a unidade, entre eles os bacharelados interdisciplinares em Artes, Ciências e Humanidades e Ciência, Tecnologia e Inovação.

O edital completo e seus anexos estão disponíveis na página da universidade.