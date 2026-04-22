UBS Parque Industrial amplia horário de funcionamento até as 20h

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Industrial passa a funcionar em horário ampliado a partir desta quarta-feira, 22, estendendo os atendimentos até as 20h, de segunda a sexta-feira. A sala de vacina acompanha a rotina da unidade e também amplia o atendimento até as 19h30.

Segundo a Secretaria de Saúde, a medida tem por objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, principalmente entre usuários que trabalham em horário comercial. No horário estendido, a unidade ofertará consultas médicas e de enfermagem, procedimentos e vacinação. Os usuários também podem aproveitar o horário noturno para se recadastrarem.

Com essa ampliação, Rio Preto contabiliza cinco unidades funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h:

- UBS João Paulo 2º/Jaguaré

- UBS Parque Industrial

- UBS São Deocleciano

- UBS Solo Sagrado

- UBS Vetorazzo

UBS Parque Industrial

A UBS Parque Industrial atende usuários de 32 bairros de Rio Preto, ofertando consultas em clínica geral, enfermagem, ginecologia e obstetrícia, odontologia e pediatria. Na unidade, são realizados cerca de 2 mil atendimentos por dia, incluindo também serviços como: aferição de pressão arterial, coleta de exames, curativos, eletrocardiograma, inalação, planejamento familiar, retirada de pontos, testagem contra ISTs e prevenção, diagnóstico e controle de tuberculose e hanseníase.