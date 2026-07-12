UBS Anchieta é invadida em mais uma tentativa de furto

Durante uma tentativa de furto, um criminoso ainda não identificado danificou a condensadora de um ar-condicionado instalado na Unidade Básica de Saúde do bairro Anchieta. A UBS é alvo constante de criminosos e chegou a ficar fechada vários dias após furto de fiação.

Desta vez, guardas municipais foram acionados por volta das 2h da manhã deste domingo, 12, após uma empresa de monitoramento comunicar o disparo do alarme.

No local, a equipe constatou que havia um buraco no alambrado e que uma condensadora estava no chão, amassada.

O equipamento é responsável por "bater" o ar quente para fora. Ele abriga componentes pesados como o compressor e o condensador.

A gerente da unidade ficou responsável pela guarda do aparelho.

Resistência

Na noite de sábado, 11, Guardas Municipais tiveram de imobilizar e retirar um homem de 39 anos que estava causando tumulto na Unidade de Pronto Atendimento Tangará.

Consta no registro policial que a equipe foi acionada pela equipe médica para conter um paciente visivelmente alterado, que estava perturbando pessoas na sala de emergência. Não há informação sobre o que ele fazia no local e se deu entrada por meios próprios, porém, ele teria recusado atendimento médico.

A GCM dialogou com o homem e conseguiu convencê-lo a sair. Porém, alguns minutos depois ele retornou ainda mais transtornado, gritando e ameaçando "quebrar tudo".

Foi solicitado reforço para imobilizar o homem e submetê-lo a atendimento médico. Posteriormente ele foi liberado.

O caso foi registrado como resistência.