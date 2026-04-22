Trio é preso por invadir loja e furtar R$ 310 mil em Rio Preto
Um dos suspeitos tentou fugir pelo telhado de um imóvel vizinho, mas foi detido após cerco policial
Uma ação da Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira, 22, impediu o furto de mais de R$ 310 mil em uma loja de embalagens na rua Prudente de Moraes, em Rio Preto. Três homens foram presos em flagrante.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento por volta das 4h quando desconfiou de um carro estacionado nas proximidades. Durante a verificação, os policiais constataram que o veículo estava com placas adulteradas.
Ao anunciarem a abordagem, um dos suspeitos tentou fugir pelo telhado de um imóvel vizinho, mas foi detido após cerco policial.
Na vistoria, os agentes encontraram dinheiro espalhado pelo chão e uma mala dentro do carro com grande quantia em espécie. Ao todo, foram recuperados R$ 310.178,95, valor devolvido ao proprietário do estabelecimento.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo entrou no imóvel após romper o telhado e utilizou ferramentas para arrombar o cofre, entre elas pé-de-cabra, marreta, alicate e chaves de fenda.
O veículo utilizado na ação era furtado e apresentava sinais identificadores adulterados. Com um dos suspeitos, também foram apreendidas porções de cocaína.
Os três homens teriam confessado informalmente a participação no crime. Eles foram levados à Central de Flagrantes, onde a prisão foi ratificada.
O caso foi registrado como furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e tráfico de drogas.