Trio é preso por invadir loja e furtar R$ 310 mil em Rio Preto

Uma ação da Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira, 22, impediu o furto de mais de R$ 310 mil em uma loja de embalagens na rua Prudente de Moraes, em Rio Preto. Três homens foram presos em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento por volta das 4h quando desconfiou de um carro estacionado nas proximidades. Durante a verificação, os policiais constataram que o veículo estava com placas adulteradas.

Ao anunciarem a abordagem, um dos suspeitos tentou fugir pelo telhado de um imóvel vizinho, mas foi detido após cerco policial.

Na vistoria, os agentes encontraram dinheiro espalhado pelo chão e uma mala dentro do carro com grande quantia em espécie. Ao todo, foram recuperados R$ 310.178,95, valor devolvido ao proprietário do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo entrou no imóvel após romper o telhado e utilizou ferramentas para arrombar o cofre, entre elas pé-de-cabra, marreta, alicate e chaves de fenda.

O veículo utilizado na ação era furtado e apresentava sinais identificadores adulterados. Com um dos suspeitos, também foram apreendidas porções de cocaína.

Os três homens teriam confessado informalmente a participação no crime. Eles foram levados à Central de Flagrantes, onde a prisão foi ratificada.

O caso foi registrado como furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e tráfico de drogas.