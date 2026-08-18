Trio armado rende funcionários e rouba R$ 105 mil em canetas emagrecedoras de farmácia em Rio Preto

Três homens armados e encapuzados invadiram uma farmácia e roubaram cerca de R$ 105 mil em medicamentos, além de dinheiro e um celular, na manhã desta segunda-feira, 17, no Jardim Fuscaldo, em Rio Preto. Os funcionários foram rendidos e obrigados a permanecer deitados no chão durante a ação.

Segundo o boletim de ocorrência, o assalto aconteceu por volta das 7h, pouco depois da abertura da drogaria, localizada na rua Antônio Vargas. O gerente contou à polícia que três criminosos entraram no estabelecimento, renderam ele e duas funcionárias e anunciaram o roubo.

Armados, os assaltantes determinaram que os funcionários permanecessem deitados no chão enquanto recolhiam produtos armazenados em uma geladeira, principalmente canetas emagrecedoras de diferentes marcas.

Ao todo, foram roubadas 57 canetas emagrecedoras, avaliadas em aproximadamente R$ 104.953,84. Entre os medicamentos levados estão 21 unidades de Mounjaro, duas de Lirux, sete de Olire, quatro de Extensior, dez de Poviztra, cinco de Ozempic, três de Saxenda e cinco de Wegovy.

Os criminosos também roubaram R$ 1.225,90 em dinheiro que estava no cofre da empresa e um celular Samsung Galaxy A03, de cor preta, utilizado pela farmácia.

Questionado pela polícia sobre a possibilidade de os assaltantes terem informações prévias sobre a localização dos medicamentos e do cofre, o gerente afirmou acreditar que eles não conheciam detalhadamente o interior do estabelecimento. Segundo ele, os criminosos chegaram a perguntar onde ficavam a geladeira e o cofre.

A vítima, porém, acredita que o grupo poderia saber a quantidade de funcionários que estaria trabalhando naquele horário. Segundo o relato, os três assaltantes entraram na farmácia e cada um abordou um funcionário.

Dez minutos depois, os criminosos deixaram o estabelecimento tomando rumo desconhecido. Conforme o boletim de ocorrência, os três chegaram ao local a pé.

Durante o assalto, os criminosos mantinham contato por rádio com uma quarta pessoa, que não entrou na farmácia. Segundo o relato do gerente à Polícia Civil, em determinado momento era possível ouvir pelo equipamento a orientação “vem logo”.

A farmácia possui câmeras de segurança e as imagens do assalto poderão auxiliar a Polícia Civil na tentativa de identificação dos envolvidos.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto como roubo a estabelecimento comercial com emprego de arma de fogo e participação de duas ou mais pessoas.