Trinta escolas municipais de Rio Preto ainda não receberam uniforme

Trinta das 140 escolas da rede municipal de ensino de Rio Preto ainda não receberam os uniformes escolas neste ano.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a empresa contratada para produção de cinco peças por aluno, entre camisetas e bermudas, está descumprindo os termos do contrato, atrasando as entregas e realizando o envio das peças de forma fracionada, com ausência de quantitativos solicitados em determinados tamanhos.

“Diante do descumprimento parcial do fornecimento por parte da empresa e para evitar mais prejuízos aos alunos, a Prefeitura optou por iniciar a distribuição com três peças para todos, duas camisetas e uma bermuda”, informou a Educação.

Os uniformes parciais foram entregues a 110 das 140 unidades escolares, que atendem mais de 37 mil alunos.

A situação impacta famílias como da auxiliar administrativa Rafaela Garuti, que é mãe do pequeno Gabriel, de 2 anos e da Isabela, de 6.

Matriculado na E.M. Letícia Di Lorenzo Arroyo, o bebê já recebeu parte do uniforme. No entanto, a primogênita, matriculada na escola Alberto José Ismael, ainda não recebeu.

“Estou feliz com o novo uniforme porque suja menos, mas a minha filha ainda está indo para a escola com roupas de casa porque os uniformes do ano passado não servem mais nela”, lamenta.

A Prefeitura diz ter notificado a fornecedora. “Diante da persistência dos problemas, foi emitida notificação derradeira, publicada no Diário Oficial do Município em 1º de abril de 2026, com concessão de prazo para apresentação de contraditório”. (JT)