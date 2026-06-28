Três pessoas são feitas reféns durante roubo em Rio Preto

Um casal e uma idosa foram feitos reféns por dois criminosos durante um roubo ocorrido na madrugada deste domingo, 28, em Rio Preto.

O crime iniciou a partir da abordagem ao casal, de 48 e 49 anos, no momento em que o veículo que eles ocupavam, um Fox, parou em um semáforo no cruzamento entre as avenidas Danilo Galeazzi e a Solon Varginha.

As vítimas contaram que foram surpreendidas por dois homens, um deles armado, que exigiram que elas sentassem no banco de trás.

Um dos bandidos assumiu a direção do carro enquanto o outro exigia dinheiro das vítimas, perguntando qual agência bancária o casal era cliente.

Em determinando momento, o homem foi agredido e sofreu lesões na boca, face, cabeça e costelas. Ele teve as mãos amarradas com cadarço e foi colocado no porta-malas do carro.

A dupla seguiu com as vítimas até uma residência, no Jardim Caparroz, onde a mulher foi abrigada a ajudar os bandidos a procurarem dinheiro.

Na residência havia uma idosa de 72 anos, que estava dormindo.

As vítimas foram trancadas no quarto e os criminosos fugiram levando R$ 2,9 mil, três celulares e o veículo que, até o momento, não foi localizado.

Na rua da casa há uma câmera que pode ter filmado parte da ação e pode auxiliar a Polícia Civil na identificação dos bandidos.