Três mulheres e um idoso são presos suspeitos de crimes sexuais contra crianças em Rio Preto

Três mulheres e um idoso foram presos na manhã desta terça-feira, 16, na operação "Divina Proteção", deflagrada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto. Eles foram alvos de mandados de prisão temporária suspeitos de envolvimento em crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

"A ação é fruto de um trabalho investigativo aprofundado, conduzido a partir de notícia que possibilitou a reunião de elementos consistentes sobre a atuação dos suspeitos. Com base nas evidências, foram expedidos mandados judiciais, cumpridos com êxito durante a operação, que segue em andamento", afirmou a DDM em nota.

Ao todo, foram cumpridas quatro prisões temporárias e cinco mandados de busca e apreensão em diferentes endereços. Segundo a DDM, as investigações indicam a prática de crimes graves, incluindo exploração sexual de vulneráveis, bem como a produção, o armazenamento e o compartilhamento de material ilícito.

Durante as diligências, equipes policiais apreenderam dispositivos eletrônicos e outros materiais relevantes, que serão submetidos a perícia e análise técnica especializada. "O exame desses itens é fundamental para o completo esclarecimento dos fatos e o avanço das investigações", afirmou a DDM.

Segundo a polícia, as investigações seguem em andamento, sob sigilo, a fim de preservar a eficácia das diligências e garantir a segurança das vítimas.