Três morrem em colisão entre dois veículos em Potirendaba

Três homens morreram neste domingo, 5, após um acidente de trânsito entre dois veículos na vicinal Luiz Carlos Brandolezi, em Potirendaba. Entre as vítimas está Marcos Svolkin da Silva, de 26 anos, irmão de Giovani Svolkin, morto a tiros pelo segurança Keven Igor em outubro do ano passado.

A colisão frontal entre um Yaris e um Ká ocorreu por volta das 16h.

O Ford Ká era ocupado por Reynaldo Alexandrino Nascimento dos Santos, de 25 anos, e Marcos.

Já o Yaris era conduzido pelo aposentado Euclides Braga Malheiros, de 75 anos, que estava acompanhado do filho, Maurício Renzetti Malheiros, de 43.

Marcos e Reynaldo morreram no local. O Corpo de Bombeiros teve de ser acionado para remover uma das vítimas das ferragens.

Euclides foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital de Base, em Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 19h48. O filho dele segue internado.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante o atendimento foram encontradas cocaína e maconha com as vítimas do Ford Ka. O material foi apreendido pela Polícia Civil.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.