Trecho da rodovia Washington Luís será interditado em nova fase das obras da terceira faixa

A nova etapa de obras da rodovia Washington Luís vai provocar interdições no tráfego a partir desta quinta-feira, 20, em Rio Preto. Segundo a Ecovias Noroeste Paulista, os trabalhos ocorrem no quilômetro 443+760m, na pista Sul (sentido Interior-Capital), para a instalação de estruturas de drenagem, com previsão de término no dia 5 de setembro.

Na primeira fase, de 20 a 29 de agosto, a faixa da esquerda será interditada e o trânsito fluirá pela faixa da direita e, temporariamente, pelo acostamento. Também haverá bloqueio de acesso da alça para quem trafega da avenida Abelardo Menezes (Anel Viário da Zona Norte) em direção à rodovia (sentido Interior-Capital). “A medida garante a segurança dos motoristas que utilizarão o acostamento da pista principal neste período”, afirmou a empresa.

As rotas alternativas para quem precisa acessar a rodovia é utilizar o retorno no quilômetro 446 (Clube Monte Líbano) ou buscar rotas alternativas pela cidade de Rio Preto.

Na segunda fase, de 30 de agosto a 5 de setembro, as faixas da direita e da esquerda, além do acostamento, estarão fechadas ao tráfego. Os veículos deverão utilizar um desvio provisório construído no canteiro central. A alça de acesso permanece fechada.

Após o dia 05 de setembro, os motoristas voltarão a utilizar as faixas de rolamento existentes.

Segurança

Para garantir a segurança de usuários e trabalhadores, a concessionária utilizará bonecos mecanizados e “homens bandeira” no alerta sobre filas e início do trecho em obras. Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) também informarão os motoristas com antecedência ao longo da rodovia, além de placas e sinalizações de obra.

A concessionária orienta os condutores a reduzirem a velocidade ao passarem pelo local, respeitarem a sinalização, manterem distância segura do veículo da frente e realizarem o planejamento de suas rotas com antecedência.