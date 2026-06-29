Trabalho tem 1.001 vagas de emprego em Rio Preto
Somente para auxiliar operacional são 75 oportunidades
O serviço gratuito de intermediação de mão de obra está com 1.001 vagas de emprego abertas em Rio Preto nesta segunda-feira, 29 de junho. As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.
Principais vagas disponíveis hoje
AUXILIAR OPERACIONAL -- 75 vagas
AUXILIAR DE PRODUÇÃO -- 64 vagas
REPRESENTANTE COMERCIAL -- 50 vagas
OPERADOR(A) DE CAIXA -- 49 vagas
CONSULTOR(A) DE VENDAS -- 38 vagas
ATENDENTE-- 37 vagas
SERVIÇOS DE MARIDO DE ALUGUEL-- 30 vagas
OPERADOR(A) DE TELEMARKETING-- 30 vagas
AJUDANTE GERAL-- 29 vagas
AUXILIAR DE LIMPEZA -- 27 vagas
Consulte todas as vagas de emprego
Como se candidatar às vagas de emprego
Atendimento Presencial
Se preferir atendimento presencial, dirija-se a uma das unidades abaixo:
📍 No Poupatempo
Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro
Horário: das 9h às 17h
📍 No Ganha Tempo Cidadão
Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 – Jardim Planalto
Horário: das 10h às 19h
📍 Na Secretaria do Trabalho e Emprego
Rua Pedro Amaral, 1282 - Parque Industrial
Horário: das 8h às 17h
📍 Na Subprefeitura de Engenheiro Schmitt
Rua Voluntários da Pátria, 350 - Centro
Horário: das 09h às 15h.
Mais Informações
📞 Telefone: (17) 3211-4950
📱 WhatsApp: (17) 99739-8710