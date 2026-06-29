Trabalho tem 1.001 vagas de emprego em Rio Preto

O serviço gratuito de intermediação de mão de obra está com 1.001 vagas de emprego abertas em Rio Preto nesta segunda-feira, 29 de junho. As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Principais vagas disponíveis hoje

AUXILIAR OPERACIONAL -- 75 vagas

AUXILIAR DE PRODUÇÃO -- 64 vagas

REPRESENTANTE COMERCIAL -- 50 vagas

OPERADOR(A) DE CAIXA -- 49 vagas

CONSULTOR(A) DE VENDAS -- 38 vagas

ATENDENTE-- 37 vagas

SERVIÇOS DE MARIDO DE ALUGUEL-- 30 vagas

OPERADOR(A) DE TELEMARKETING-- 30 vagas

AJUDANTE GERAL-- 29 vagas

AUXILIAR DE LIMPEZA -- 27 vagas

Consulte todas as vagas de emprego

Como se candidatar às vagas de emprego

Atendimento Presencial

Se preferir atendimento presencial, dirija-se a uma das unidades abaixo:

📍 No Poupatempo

Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro

Horário: das 9h às 17h

📍 No Ganha Tempo Cidadão

Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 – Jardim Planalto

Horário: das 10h às 19h

📍 Na Secretaria do Trabalho e Emprego

Rua Pedro Amaral, 1282 - Parque Industrial

Horário: das 8h às 17h

📍 Na Subprefeitura de Engenheiro Schmitt

Rua Voluntários da Pátria, 350 - Centro

Horário: das 09h às 15h.

Mais Informações

📞 Telefone: (17) 3211-4950

📱 WhatsApp: (17) 99739-8710