Torre é instalada na Catedral de São José neste domingo

Teve início nesse domingo, 19, a montagem da torre da Catedral Metropolitana de São José. A estrutura que está sendo erguida na área central de Rio Preto é considerada um marco de fé na região e representa a retomada do projeto que, originalmente, previa a estrutura.

As obras fazem parte de um processo de revitalização que seguirá com outras ações até 2029; ano em que será comemorado o centenário de criação da Diocese (que foi elevada à dignidade de Arquidiocese em 22 de maio de 2025).

As Missas na Catedral seguem acontecendo normalmente e estão sendo realizadas no salão da igreja, com acesso pela Praça Dom José Marcondes.