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FORAGIDO

Tornozeleira eletrônica é encontrada em ônibus de Rio Preto após viagem a Aparecida

Objeto foi notado por funcionários que faziam manutenção e limpeza no veículo após retorno de viagem

por Maria Fernanda Rufino
Publicado em 24/06/2026 às 09:29Atualizado em 24/06/2026 às 10:58
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Polícia Militar (Joseane Teixeira (arquivo))
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Polícia Militar (Joseane Teixeira (arquivo))
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Uma tornozeleira eletrônica foi encontrada em um ônibus de viagem em Rio Preto na manhã de terça-feira, 23.

De acordo com o boletim de ocorrência, o ônibus havia voltado de uma viagem à Aparecida e, ao retornar para a garagem em Rio Preto, durante a limpeza e manutenção do veículo, os funcionários encontraram uma tornozeleira eletrônica de monitoramento de pessoas cumprindo saída temporária abandonada em um dos bancos.

Os funcionários da garagem acionaram a Polícia Militar, que apreendeu o objeto. Foi constatado que a tornozeleira continha um nome e um número de matrícula. O caso será investigado.