TJ condena advogada de Rio Preto a prisão por ficar com dinheiro de idoso
Tribunal de Justiça condenou a advogada Rosana de Cassia Andrade a 5 anos e 7 meses de prisão, em regime fechado; ela é acusada de se apropriar de R$ 121,8 mil de Raimundo das Graças Lopes, que era seu cliente em processo por aposentadoria
por Joseane Teixeira
Publicado há 22 horasAtualizado há 10 horas
Conteúdo exclusivo para assinantes
Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!