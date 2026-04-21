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TJ condena advogada de Rio Preto a prisão por ficar com dinheiro de idoso

Tribunal de Justiça condenou a advogada Rosana de Cassia Andrade a 5 anos e 7 meses de prisão, em regime fechado; ela é acusada de se apropriar de R$ 121,8 mil de Raimundo das Graças Lopes, que era seu cliente em processo por aposentadoria

por Joseane Teixeira
Publicado há 22 horasAtualizado há 10 horas
Raimundo das Graças Lopes (Colaboração)
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Raimundo das Graças Lopes (Colaboração)
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O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a advogada Rosana de Cassia Oliveira Andrade, de Rio Preto, a uma pena de 5 anos e 7 meses de prisão, em regime fechado, por ter se apropriado de R$ 121,8 mil de um idoso (à época com 67 anos) o qual representava em processo de aposentadoria por tempo de serviço. O acórdão, que ainda determina a devolução

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