ACIDENTE
Teto de igreja em Rio Preto cede e culto é adiado
Local estava vazio na hora do acidente e não houve feridos
por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 3 horasAtualizado há 3 horas
Parte do teto de uma igreja evangélica de Rio Preto cedeu e caiu na manhã de domingo, 7, no bairro Jardim Paulista.
De acordo com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Preto, a parte do teto onde ficava a caixa d'água da igreja acabou cedendo e causou transtornos na sede, inclusive precisando adiar o culto da família que aconteceria na noite de domingo.
Em postagem nas redes sociais, a igreja instruiu os fiéis a irem em uma ADRP mais próxima de suas casas e lamentou o ocorrido, mas comunicou que não houve feridos. "Agradecemos a Deus pelo livramento."