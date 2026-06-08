Teto de igreja em Rio Preto cede e culto é adiado

Parte do teto de uma igreja evangélica de Rio Preto cedeu e caiu na manhã de domingo, 7, no bairro Jardim Paulista.

De acordo com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Preto, a parte do teto onde ficava a caixa d'água da igreja acabou cedendo e causou transtornos na sede, inclusive precisando adiar o culto da família que aconteceria na noite de domingo.

Em postagem nas redes sociais, a igreja instruiu os fiéis a irem em uma ADRP mais próxima de suas casas e lamentou o ocorrido, mas comunicou que não houve feridos. "Agradecemos a Deus pelo livramento."