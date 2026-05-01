Tentativa de homicídio em bar termina com dois presos e dois feridos em Rio Preto

Uma ocorrência de tentativa de homicídio registrada na madrugada desta sexta-feira, 1º, mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil em Rio Preto e provocou confusão na UPA Tangará. O caso envolveu uma sequência de agressões com faca que deixou duas pessoas feridas e resultou em três prisões em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, a primeira vítima deu entrada na UPA Tangará por volta da 0h20, após ser esfaqueada em um bar na Vila Toninho. O homem estava inconsciente e não conseguiu relatar o que havia ocorrido.

Segundo informações repassadas por um funcionário do Samu, a vítima foi levada à unidade por ocupantes de um carro branco. Ainda conforme o relato, um dos envolvidos teria dito que o crime aconteceu na Vila Toninho e que retornaria ao local para se vingar.

Pouco depois, familiares da vítima chegaram à UPA e, durante o atendimento, um segundo homem ferido por faca deu entrada na unidade. Ele foi apontado por pessoas presentes como o autor do primeiro ataque, o que provocou uma confusão generalizada no local. A situação foi controlada por agentes.

O primeiro homem esfaqueado, em estado mais grave de saúde, foi transferido para a Santa Casa.

Já o segundo, foi levado para o Hospital de Base.

Relatos

Em depoimento, os envolvidos relataram que estavam em um bar quando houve uma discussão e o segundo ferido teria esfaqueado a primeira vítima. Após socorrê-la, parentes retornaram ao local armados com uma faca e duas armas de airsoft, localizaram o suspeito e o atacaram, atingindo-o com golpes de faca. O homem conseguiu fugir em direção a uma área de mata.

Logo depois, ele deu entrada na mesma unidade de saúde. Consciente, ele negou ser o autor da primeira facada e alegou ter sido agredido por várias pessoas e, posteriormente, esfaqueado por um deles.

A faca e as armas de airsoft foram encontradas dentro do veículo branco utilizado pelo grupo e apreendidas para perícia.

Investigados

Após análise inicial, a Polícia Civil concluiu que houve indícios de tentativa de homicídio em dois momentos distintos. Dois homens foram presos em flagrante por tentarem matar o suspeito do primeiro ataque.

Um deles assumiu ter sido o autor da facada. Ele é sobrinho do primeiro esfaqueado. Já o segundo, teria prestado apoio logístico. Eles poderão responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (vingança) e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Já o homem apontado como autor da agressão inicial foi indiciado por tentativa de homicídio contra a primeira vítima. Internado no HB, ele permanecerá sob escolta policial até receber alta médica.