Temperatura despenca em Rio Preto e terça tem mínima de 10ºC

A frase de mãe: "não esquece de levar o agasalho" é um lembrete para o rio-pretense nesta semana, que será de frio e céu nublado no Noroeste paulista.

A segunda-feira, 13, já começou fria, anunciada por pancadas de chuvas isoladas que caíram em algumas partes da cidade e da região no final da tarde de domingo, 12.

Às 9h, a temperatura era de 16ºC. O pico deve ser às 15h, quando os termômetros devem registrar 24ºC. Para o rio-pretense acostumado com o calor, especialmente no mês de julho, é motivo pra tirar o casaco e a bota do armário.

Mas o dia mais frio será registrado na terça-feira, 14, cuja mínima indica 10ºC, segundo o site Clima Tempo. A temperatura máxima amanhã não deve passar de 23ºC.

De acordo com a meteorologista Zildene Pedrosa de Oliveira Emídio, do IPMet/UNESP de Bauru, a semana começa com tempo estável no interior do estado de São Paulo, devido ao afastamento da frente fria e a entrada de um sistema de alta pressão de origem polar.

"Com isso, céu parcialmente nublado, passando a claro no interior paulista e sem chuva. Na faixa leste (litoral e capital), céu nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuvas fracas no litoral, devido à circulação dos ventos que transporta umidade do oceano para o continente. Temperaturas em declínio", escreveu.

Na quarta-feira, 15, o cenário não muda muito. A mínima prevista é de 11ºC e a máxima de 28ºC.

Os dias seguem frescos até o dia 27 de julho, sem previsão de chuvas, após um junho atípico, que registrou recorde de precipitação.