‘Superdoador’ completa 200 doações de sangue e é homenageado em Rio Preto

O tanabiense Nelson Donizete de Freitas atingiu nesse domingo, 26, a marca de 200 doações de sangue. O agricultor aposentado de 67 anos recebeu da equipe do hemocentro de Rio Preto um certificado em homenagem.

Nelson, entretanto, afirma que não faz as doações para ser reconhecido. "Se você doa uma vez ou 200, como eu, para mim tem o mesmo peso.” Doador desde 1977, a primeira vez que realizou o ato foi com 19 anos, inspirado por seu pai, que também tinha o hábito de doar sangue.

Nascido no dia em que é comemorado o Dia das Crianças, 12 de outubro, Nelson usa o aniversário como uma data fixa para doação, uma tradição que dura 40 anos. “No meu aniversário e no dia 24 de dezembro eu vou doar sangue, religiosamente, cancelo o que for.”

O aposentado faz parte dos Multiplicadores de Vida, grupo criado para organizar caravanas para doadores nas cidades da região de Rio Preto com destino ao Hemocentro.

Nelson costuma realizar a doação até cinco vezes no ano e, em 2026, já foi duas vezes. A próxima tem previsão para ser em julho. Por ser uma presença constante no Hemocentro, Nelson é um velho conhecido da equipe. “Eu fui a primeira 'cobaia' de um funcionário de lá que hoje já está até aposentado,” brinca o tanabiense.

Portador do tipo sanguíneo conhecido como doador universal, O negativo, Nelson serve de inspiração para muitos com sua coragem e dedicação em ajudar ao próximo. “Muitas pessoas não doam sangue porque têm medo, mas eu digo uma coisa: você não tem que ter medo de doar, tem que ter medo de precisar do sangue.”







