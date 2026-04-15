Suspeitos de furto de gado são mortos pelo 9º Baep em Mirassolândia

Dois homens foram mortos na noite desta terça-feira, 14, por policiais militares do 9º Batalhão de Ações Especiais (Baep) suspeitos de furtarem uma novilha em propriedade rural do distrito de Macaúbas, vinculado ao município de Mirassolândia.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 21h30, a equipe recebeu informação sobre furto em andamento em uma propriedade rural próxima a um haras.

Duas viaturas seguiram para o endereço e encontraram o denunciante, que apontou a direção em que os suspeitos teriam fugido.

Durante as buscas, uma viatura localizou um Ford Escort cinza e uma moto YBR vermelha, cujos ocupantes, ao perceberam a aproximação da PM, teriam abandonado os veículos e entrado em uma área de mata.

De acordo com os policiais, a dupla estaria arma com revólveres e disparou tiros contra eles, que revidaram.

Os dois suspeitos, ainda não identificados, foram socorridos pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levados para o Pronto Socorro de Mirassolândia, mas não resistiram. Já os policiais não foram atingidos.

Em vistoria ao automóvel, os policiais encontraram uma novilha morta dentro do porta-malas. De acordo com o proprietário do animal, outra novilha foi amarrada dentro do curral e estava pronta para ser levada.

Ele afirmou que quatro homens participavam da ação. Dois deles conseguiram fugir.

Por determinação do delegado Ericson Salles Abufares, o promotor de Justiça Evandro Ornelas, corregedor das polícias, foi comunicado da ocorrência.

Peritos da Polícia Científica realizaram análises no local do crime e apreenderam as armas dos policiais militares.

Os agentes envolvidos foram ouvidos e liberados. Um inquérito será instaurado para investigar a dinâmica dos fatos. O caso foi registrado como furto mediante concurso de pessoas e homicídio decorrente de intervenção policial. O Escort e a YBR ficaram apreendidos e os corpos foram encaminhados para identificação no Instituto Médico Legal de Rio Preto.