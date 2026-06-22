Suspeito de roubar fazenda morre em confronto com o Baep em Onda Verde

Um homem foi morto na noite de domingo, 21, em Guapiaçu, como suspeito de ser um dos assaltantes que roubaram uma fazenda em Onda Verde. A morte ocorreu após o confronto armado contra uma equipe do 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) de Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime começou na propriedade de uma empresa em Onda Verde. Criminosos armados invadiram o local, renderam um vigilante de 34 anos e o mantiveram refém enquanto carregavam um caminhão com defensivos agrícolas e outros implementos.

A localização dos suspeitos foi possível porque parte da carga possuía sistema de rastreamento. O Centro de Operações da Polícia Militar repassou as coordenadas a equipes do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que seguiram até o ponto indicado.

No local, os policiais encontraram o caminhão com a carga e um Volkswagen Gol branco. Ao perceber a presença da polícia, os ocupantes do carro fugiram, dando início a uma perseguição. Durante o acompanhamento, houve troca de tiros, segundo a Polícia Militar.

A fuga terminou em uma área rural de Guapiaçu, quando o motorista do Gol perdeu o controle do veículo ao tentar atravessar um trecho alagado e invadiu um canavial. Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos desceu do carro e voltou a atirar contra os policiais. Houve novo confronto e ele foi baleado, morrendo no local. A identidade não foi sido confirmada até o registro da ocorrência.

Os demais envolvidos conseguiram fugir em meio à vegetação e não foram localizados.

Após a ação, a polícia recuperou a carga de defensivos agrícolas, composta por produtos de alto valor comercial. A contagem detalhada seria feita posteriormente pela vítima.

Também foram apreendidos um caminhão Mercedes-Benz com placa adulterada, o carro usado na fuga, uma pistola 9 mm com numeração raspada e munições, além de um celular danificado.

A arma de um policial envolvido na ocorrência também foi recolhida para perícia.

O caso foi registrado como roubo qualificado, localização e apreensão de veículo e morte decorrente de intervenção policial. Segundo a Polícia Civil, a ação dos agentes foi considerada, em tese, legítima defesa, por ocorrer em situação de confronto.

A perícia foi acionada e as investigações continuam para identificar os demais suspeitos e esclarecer todos os detalhes do caso.