Homem invade casa para furtar e é preso por moradores em Rio Preto

Moradores de uma casa no Parque da Cidadania, em Rio Preto, prenderam um homem suspeito de furtar uma residência, após flagrarem a ação por câmeras de segurança. Segundo o registro policial, o suspeito tentou fugir para um pasto localizado nos fundos do imóvel, mas foi alcançado e contido por populares até a chegada da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria separado diversos fios elétricos pertencentes ao sistema de refletores instalados ao redor do muro da residência. Os materiais foram encontrados escondidos do lado de fora do imóvel. Um aparelho televisor também foi localizado enrolado em um cobertor, já preparado para ser levado.

A polícia informou que não havia sinais de arrombamento e nenhuma ferramenta utilizada no crime foi encontrada no local. O dono da casa contou que a filha percebeu a invasão ao acessar as imagens das câmeras de monitoramento pelo celular.

O homem foi levado à Central de Flagrantes e permaneceu à disposição da Justiça.