Suspeito de cometer cerca de 40 furtos a comércios é preso em Rio Preto

Um homem de 31 anos, investigado por uma série de furtos a estabelecimentos comerciais na região da avenida Mirassolândia, em Rio Preto, foi preso preventivamente pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira, 19.

A investigação foi conduzida pelo Núcleo Policial do 4º e 6º Distritos Policiais e intensificada após o aumento dos registros de furtos naquela região. Por meio da análise de imagens de câmeras de segurança, os policiais identificaram o suspeito.

Com os indícios reunidos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do investigado. O pedido foi aceito pela Justiça, e o mandado foi cumprido na tarde desta quarta-feira.

Segundo a Polícia Civil, após ser preso, o homem confessou os crimes e afirmou acreditar ter cometido aproximadamente 40 furtos desde que deixou o sistema prisional, em janeiro deste ano.

Ainda de acordo com a corporação, o investigado responde a 36 processos criminais, o que, para a polícia, demonstra um histórico de reincidência.

As investigações prosseguem para identificar outros furtos que possam ter sido praticados pelo suspeito e localizar vítimas que ainda não registraram ocorrência. A Polícia Civil orienta comerciantes que reconheçam o modo de atuação ou tenham sido vítimas a procurar uma delegacia.