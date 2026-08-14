Suspeita de tráfico é presa ao entrar na Prefeitura de Rio Preto

O sistema de monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM) identificou uma mulher de 31 anos suspeita de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira, 13, em Rio Preto.

A investigada foi localizada pela GCM após o sistema de videomonitoramento identificar sua movimentação no Centro.

Ela tentou entrar na Prefeitura, alegando que precisava usar o banheiro, quando foi abordada pelos guardas.

Durante a abordagem, uma agente da GCM realizou a busca pessoal na suspeita e encontrou três pedras de crack e dinheiro em espécie.

De acordo com os guardas, a suspeita admitiu que comercializava drogas na região.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes, e a Polícia Civil deve investigar o caso.