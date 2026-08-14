TRÁFICO
Suspeita de tráfico é presa ao entrar na Prefeitura de Rio Preto
Durante a abordam, uma agente da GCM constatou que ela carregava três pedras de crack
por Gustavo Terao
Publicado em 14/08/2026 às 09:50Atualizado em 14/08/2026 às 10:10
O sistema de monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM) identificou uma mulher de 31 anos suspeita de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira, 13, em Rio Preto.
A investigada foi localizada pela GCM após o sistema de videomonitoramento identificar sua movimentação no Centro.
Ela tentou entrar na Prefeitura, alegando que precisava usar o banheiro, quando foi abordada pelos guardas.
Durante a abordagem, uma agente da GCM realizou a busca pessoal na suspeita e encontrou três pedras de crack e dinheiro em espécie.
De acordo com os guardas, a suspeita admitiu que comercializava drogas na região.
A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes, e a Polícia Civil deve investigar o caso.