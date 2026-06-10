Simulado de acidente mobiliza 200 pessoas na Vila Toninho, em Rio Preto

Após seis meses de planejamento e preparação, cerca de 200 pessoas participaram, nesta terça-feira, 10, de um simulado de evasão comunitária, um exercício integrado de emergência promovido pela Copa Energia em parceria com a Defesa Civil, órgãos públicos, forças de segurança, serviços de saúde, secretarias municipais e representantes da comunidade.

A atividade simulou a queda de um paramotor nas dependências da empresa, provocando vazamento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) e princípio de incêndio, cenário que exigiu a atuação coordenada das equipes de emergência e a evacuação preventiva dos moradores do entorno.

Embora fictícia, a ocorrência seguiu protocolos semelhantes aos adotados em uma situação real, permitindo testar a capacidade de resposta das instituições, a comunicação entre os órgãos envolvidos e a preparação da população para agir de forma segura diante de uma emergência.

Evasão da população foi foco principal

O principal foco do exercício foi justamente a evasão da população da Vila Toninho, reforçando a importância de que moradores conheçam rotas de saída, pontos de encontro e os procedimentos que devem ser adotados em situações de risco.

Durante o simulado, a Defesa Civil coordenou a retirada preventiva dos participantes até os pontos de apoio previamente definidos, onde equipes municipais realizaram o acolhimento e prestaram orientações.

Para tornar a participação da comunidade mais atrativa, os dois pontos de apoio receberam serviços públicos gratuitos. Os moradores foram direcionados para a Academia da Saúde e para a Escola Estadual Professora Nair Santos Cunha, locais que, em uma situação real, seriam utilizados exclusivamente para a concentração e proteção da população evacuada. Durante o exercício, entretanto, as estruturas também ofereceram atendimento por meio das secretarias municipais e órgãos parceiros.

A Secretaria do Trabalho e Emprego disponibilizou orientação profissional e cadastro de currículos. A Secretaria de Bem-Estar Animal realizou agendamentos de castração e microchipagem de animais. Já a Secretaria Municipal de Saúde ofereceu aferição de pressão arterial e vacinação contra influenza e chikungunya para os públicos elegíveis. O Procon promoveu ações de orientação ao consumidor e divulgação dos serviços prestados à população. O CRAS Vila Toninho participou com ações de orientação social, acolhimento e divulgação dos serviços socioassistenciais disponíveis à comunidade.

Mobilização de mais de 200 participantes

Participaram do simulado equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Núcleo de Perícias Criminalísticas (Instituto de Criminalística), Cras Vila Toninho, Núcleo de Educação em Urgência (NEU), REER-SP (Rádio Amador), Procon, Conseg, além das secretarias municipais de Saúde, Bem-Estar Animal, Trabalho e Emprego e Educação, Etec Philadelpho Gouvêa Netto.

A mobilização contou ainda com a participação de instituições observadoras, como o IBAMA, os Bombeiros de Aeródromo da ASP Aeroportos Paulistas e a Cetesb. Pela iniciativa privada, participaram a Copa Energia, a SOS Unimed opção Home Care e Cenemed e a Ecovias Noroeste Paulista.