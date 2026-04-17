Simpósio sobre epilepsia reúne especialistas de referência nacional em Rio Preto

Estão abertas as inscrições para o 5º Simpósio de Epilepsia, que será realizado nos dias 1º e 2 de maio, em Rio Preto. Promovido pela Fundação Faculdade de Medicina de Rio Preto (Funfarme) e pela Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), o evento reunirá médicos, residentes e estudantes interessados em se atualizar sobre os principais avanços no diagnóstico e tratamento da epilepsia.

Com uma programação científica atualizada, o simpósio traz nomes de destaque nacional na área, como a Prof. Dra. Elza Márcia Targas Yacubian, referência internacional e participante das classificações da International League Against Epilepsy (ILAE); o Prof. Dr. Fernando Cendes, da Unicamp; a Dra. Taissa Ferrari Marinho, da Liga Brasileira de Epilepsia; o Prof. Dr. Tonicarlo Rodrigues Velasco, chefe do Centro de Cirurgia de Epilepsia de Ribeirão Preto; e o Prof. Dr. Li Li Min, também da Unicamp.

Além de promover a atualização científica, o evento marca os 25 anos do Centro de Cirurgia de Epilepsia (CECEP) do Hospital de Base, referência nacional no atendimento e tratamento cirúrgico de pacientes com epilepsia. Ao longo desse período, mais de 5 mil pacientes foram avaliados pelo serviço, com mais de 1,2 mil cirurgias realizadas.

Segundo neurocirurgião funcional Dr. Carlos Rocha, cerca de 70% dos pacientes conseguem controlar as crises com medicamentos, enquanto aproximadamente 30% apresentam formas resistentes da doença. “O Centro de Cirurgia de Epilepsia é um dos mais bem equipados do País. Ao longo desses 25 anos, avançamos significativamente em tecnologias como microscopia cirúrgica, neuronavegação e monitorização neurofisiológica intraoperatória, incluindo procedimentos com o paciente acordado”, destaca.

O CECEP realiza avaliação completa dos pacientes por meio de exames como vídeo-eletroencefalograma (vídeo-EEG) e exames de neuroimagem, como ressonância magnética e PET/SPECT, fundamentais para identificar a chamada zona epileptogênica — região do cérebro onde as crises se iniciam.

A epilepsia é uma doença neurológica que ainda carrega estigmas e pode trazer impactos significativos à qualidade de vida. Quando não controlada, aumenta o risco de acidentes e até de morte súbita. Em crianças, pode comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

As inscrições para o simpósio já estão abertas e podem ser realizadas por https://funfarme.iweventos.com.br/evento/simposioepilepsia2026/home. As vagas são limitadas.