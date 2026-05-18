Simpósio em Rio Preto discute a medicina do estilo de vida

Estão abertas as inscrições para o 1º Simpósio de Medicina do Estilo de Vida do Noroeste Paulista, que será realizado no sábado, dia 23 de maio, em Rio Preto. Promovido pela Fundação Faculdade de Medicina (Funfarme), o evento reunirá médicos, residentes e estudantes interessados em debater mais sobre o crescimento da área de atuação da Medicina do Estilo de Vida.

Baseada em evidências científicas, a Medicina do Estilo de Vida é uma área de atuação que utiliza mudanças de hábitos como estratégia para prevenção, tratamento e até remissão de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.

A programação inclui temas como fundamentos biológicos — com abordagens sobre epigenética e inflamação —, além dos principais pilares clínicos da área, como nutrição, atividade física, sono e manejo do estresse. O simpósio também trará discussões sobre ciência comportamental, com foco na mudança de hábitos e adesão dos pacientes ao tratamento, além da aplicação prática no dia a dia médico.

De acordo com o médico cardiologista e responsável pelo Ambulatório de Medicina do Estilo de Vida do Hospital de Base, Dr. Guilherme Anchieta, a proposta do evento é ampliar o acesso ao conhecimento sobre uma área que vem ganhando espaço na prática médica.

“A Medicina do Estilo de Vida reforça as bases da medicina tradicional, atuando de forma preventiva e terapêutica a partir da mudança de hábitos. O simpósio busca justamente apresentar esse modelo e sua aplicabilidade”, afirma.

Segundo o Dr. Horácio Ramalho, diretor executivo da Funfarme, o simpósio também representa uma oportunidade de ampliar o debate sobre novas abordagens na prática médica. “Estamos falando de uma área em crescimento, baseada em evidências científicas e que fortalece a medicina preventiva. Trazer essa discussão para o interior paulista é fundamental para a formação dos profissionais de saúde e para melhorar o cuidado com os pacientes”, destaca.

Com uma programação científica atualizada, o evento contará com docentes certificados pelo International Board of Lifestyle Medicine (IBLM), alinhados às diretrizes internacionais da especialidade.

Voltado para médicos, residentes, profissionais da saúde e acadêmicos, o simpósio também reflete um movimento crescente na área da saúde, diante do aumento das doenças crônicas associadas ao estilo de vida.

As inscrições para o simpósio já estão abertas e podem ser realizadas por https://funfarme.iweventos.com.br/evento/simposiomev/home. As vagas são limitadas.