Show da dupla Henrique & Juliano altera trânsito no entorno do Recinto

A realização do show da dupla Henrique & Juliano, neste sábado, 25, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, provoca alterações no trânsito em vias do entorno do local, em Rio Preto. As mudanças começam às 15h e seguem até as 4h de domingo, 26.

Haverá interdições em trechos da avenida João Batista Vetorasso, no lado do Recinto, enquanto a pista oposta permanece liberada para o tráfego. Também ficam interditadas as ruas Daniel Antônio de Freitas e José Longo, no trecho entre as avenidas João Batista Vetorasso e Fernando Bonvino.

Segundo a Prefeitura, os locais já estão sinalizados para orientar motoristas e pedestres.

Durante o evento, também serão definidos espaços para o comércio ambulante. Um dos pontos ficará na avenida João Batista Vetorasso, próximo ao entroncamento com a rua José Longo. O outro será na rua Daniel Antônio de Freitas, nas proximidades da avenida João Batista Vetorasso.

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, utilizarem transporte coletivo, táxis ou aplicativos de mobilidade. A recomendação é evitar a região do evento para deslocamentos com destino a outras áreas da cidade.