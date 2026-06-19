Shopping de Rio Preto recebe torneio de xadrez neste sábado

O Plaza Shopping será palco, neste sábado, 20, da terceira edição do Torneio de Xadrez Rápido Ramon-Leomar, competição que reúne enxadristas de diferentes níveis e faixas etárias em um dia dedicado à estratégia, concentração e convivência. O evento terá início às 12h e será realizado no Teatro Plaza.

Promovido pelo Clube Xadrez Rio Preto, o torneio é aberto ao público para participantes de qualquer idade. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (19) por meio de formulário online ou pelo WhatsApp da organização: (11) 99192-1641. A expectativa da organização é reunir cerca de 60 jogadores.

A premiação do torneio inclui R$ 300 para o primeiro colocado, R$ 150 para o segundo e R$ 100 para o terceiro lugar na classificação geral. Também haverá premiação de R$ 150 para a melhor colocada na categoria feminina, além da entrega de troféus e medalhas para as demais categorias. Serão premiados ainda os destaques das categorias Sub-12, Sub-16, Feminino, Master (50+) e Absoluto.

De acordo com a organização, o torneio tem como objetivo fortalecer a prática do xadrez na região e homenagear dois importantes nomes da modalidade em Rio Preto, Ramon e Leomar. “Nosso objetivo é incentivar a prática da modalidade, reunir jogadores de diferentes níveis e proporcionar um ambiente acolhedor para quem já compete e para quem deseja conhecer mais de perto esse esporte tão rico em estratégia e aprendizado”, afirma a organizadora do evento, Nathaly Assef.

Para a gerente de Marketing do Plaza Shopping, Eliana Ribeiro, o torneio amplia a diversidade da programação oferecida pelo empreendimento. “O xadrez é um esporte que estimula o pensamento estratégico, a disciplina e a tomada de decisões. Ficamos felizes em receber uma competição que valoriza essas habilidades e reúne participantes de diferentes gerações em torno de um interesse comum”, afirma.

O público também poderá acompanhar as partidas ao longo do dia e observar de perto a dinâmica do esporte.

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