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Shopping de Rio Preto recebe encontro de cães em clima de Copa

Evento gratuito no Plaza Avenida Shopping terá cães caracterizados com as cores do Brasil e atividades voltadas à interação entre pets, tutores e visitantes

por Redação
Publicado em 26/06/2026 às 08:19Atualizado em 26/06/2026 às 08:19
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Cães com as cores do Brasil (Divulgação)
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Cães com as cores do Brasil (Divulgação)
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Cães com pinturas nas cores da bandeira brasileira vão chamar a atenção de quem passar pelo Plaza Avenida Shopping, neste sábado, 27, das 12h às 15h, em Rio Preto. A ação temática inspirada na Copa do Mundo reunirá animais e tutores em um encontro voltado à convivência, diversão e socialização dos pets. A iniciativa será realizada no espaço pet friendly do shopping e dá continuidade às atividades promovidas pela Dog School Academy no local.

No último fim de semana, um passeio com cães pelos corredores do empreendimento atraiu olhares, fotos e interações de visitantes, mostrando o interesse do público por ações que envolvem os animais de estimação.

Desta vez, os cães participantes receberão pinturas especiais em verde, amarelo, azul e branco. Os produtos utilizados são próprios para pets, seguros para a pele e para os pelos, e frequentemente usados em eventos temáticos.

Segundo o diretor da Dog School Academy, João Gustavo Brassolatti, a proposta é aproveitar o clima da Copa para criar experiências que fortaleçam a relação entre os tutores e seus animais. "Os pets estão cada vez mais presentes na rotina das famílias e também nos momentos de lazer. A ideia é proporcionar uma atividade divertida e segura, que incentive essa convivência e permita que as pessoas compartilhem experiências ao lado dos seus cães", afirma.

Além do aspecto recreativo, Brassolatti destaca que o contato com diferentes ambientes e pessoas contribui para o desenvolvimento comportamental dos animais. "A socialização é uma etapa importante para o equilíbrio dos cães. Quando eles vivenciam situações positivas em locais movimentados, ganham mais confiança e se tornam mais preparados para conviver em diferentes contextos do dia a dia".

A participação é gratuita e aberta aos visitantes do shopping. A expectativa é reunir dezenas de cães e transformar o espaço em um ponto de encontro para quem gosta de animais e quer entrar no clima da Copa de uma forma diferente.