Sesi Rio Preto oferece dia de atividades físicas gratuitas para a população

O Sesi Rio Preto realiza, neste sábado, 25, o Sesi em Movimento 2026, um evento que oferece um dia de práticas esportivas gratuitas, orientadas e acessíveis para todas as idades. Com o avanço do sedentarismo e o aumento de doenças crônicas, promover o acesso à atividade física deixou de ser apenas uma opção, tornou-se uma necessidade de saúde pública.

A iniciativa ganha ainda mais relevância diante dos dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo estudo publicado em 2024, cerca de 31% dos adultos no mundo - o equivalente a 1,8 bilhão de pessoas - não atingem os níveis recomendados de atividade física.

No Brasil, o cenário é ainda mais preocupante: cerca de 6 em cada 10 adultos não praticam exercícios no nível ideal para a saúde. A inatividade física está diretamente associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e até problemas de saúde mental.

Para Silvia Helena Marchi, gerente regional do Sesi Rio Preto, o evento tem um papel fundamental na conscientização da população. "O SESI em Movimento é mais do que um dia de atividades, é uma ação de saúde preventiva. Queremos mostrar, de forma prática, que se movimentar é possível, acessível e essencial para a qualidade de vida. Muitas vezes, esse primeiro contato faz toda a diferença para a mudança de hábitos", destaca Silvia.

Durante o evento, o público poderá experimentar diversas modalidades e encontrar aquela que mais combina com seu estilo de vida. A programação inclui atividades de alongamento, funcional, torneio de xadrez, tênis de mesa, pebolim, recreações na piscina infantil, oficinas de badminton, futebol feminino, vôlei, desafios fitness, e muito mais, sempre com orientação de profissionais qualificados. A proposta é simples: incentivar o movimento de forma leve, acolhedora e inclusiva.

Saúde e bem-estar no Sesi-SP

O Sesi-SP também mantém uma atuação contínua na promoção da saúde e do bem-estar ao longo de todo o ano. Os 52 CATs contam com uma ampla estrutura esportiva, incluindo quadras poliesportivas e espaços dedicados à prática de atividades físicas, além de uma programação regular aos finais de semana voltada à comunidade. Atualmente, mais de 100 mil alunos frequentam as academias do Sesi no estado, reforçando o alcance das ações e o compromisso com a construção de uma rotina mais ativa e saudável para a população.

Como participar

O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Para garantir a participação, os interessados devem reservar seu ingresso antecipadamente no site do Sesi Rio Preto.

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