Sesc Rio Preto sedia o Campeonato Brasileiro Interclubes de Futebol de Mesa

Campeão de futebol de mesa (ou futebol de botão) pelo América, José Luís Mendonça organiza, em conjunto com a confederação brasileira, o Campeonato Brasileiro Interclubes no Sesc Rio Preto. As disputas serão realizadas nos dias 1, 2 e 3 de maio. Doze equipes vão disputar essa fase do campeonato, sendo 8 delas candidatas diretas ao título brasileiro, entre elas times como Flamengo e Vasco.

José Luís disputa futebol de mesa há 57 anos e há 40 organiza eventos voltados ao esporte em Rio Preto. Entre suas conquistas estão o tricampeonato brasileiro interclubes dos anos 2001, 2010 e 2015, a da Copa do Brasil 2012, hexacampeonato paulista em 1998, 1999, 2000, 2003, 2005 e 2009 e campeão paulista individual 2007.

José Luís já atuou como presidente da confederação brasileira de futebol de mesa dos anos de 2004 a 2008 e atualmente é presidente da Liga Rio-Pretense de futebol de mesa, representante da Federação Paulista de Futebol de Mesa e coordenador do departamento de futebol de mesa do América F.C.

Além das equipes citadas, irão participar do evento no início de maio AABB DF e AABB BH, entre outras equipes importantes para a modalidade.

No dia 1º de maio, feriado do dia do trabalhador, o campeonato vai ser das 13h até as 18h; no sábado, 2, será das 10h até as 18h; e no domingo, último dia, será das 10h às 13h.