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POLÍCIA

Serralheiro é assaltado por quatro homens em passarela de Rio Preto

Criminosos usaram pedaços de madeira e levaram celular da vítima

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 06/08/2026 às 10:00Atualizado em 06/08/2026 às 10:19
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Um serralheiro de 34 anos foi assaltado por quatro homens na noite de segunda-feira, 3, em uma passarela sobre a rodovia Washington Luís, na região do Jardim Santa Catarina, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima voltava do trabalho quando foi abordada pelo grupo, que usava pedaços de madeira para intimidar. Diante da ameaça, o trabalhador foi obrigado a entregar o celular.

Após o roubo, os criminosos fugiram e não foram identificados. A vítima informou que não havia testemunhas no local no momento da abordagem.

O aparelho levado é um celular avaliado em cerca de R$ 900.

O caso foi comunicado nesta quarta-feira, 5, registrado como roubo e será investigado pela Polícia Civil.