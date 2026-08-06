Serralheiro é assaltado por quatro homens em passarela de Rio Preto

Um serralheiro de 34 anos foi assaltado por quatro homens na noite de segunda-feira, 3, em uma passarela sobre a rodovia Washington Luís, na região do Jardim Santa Catarina, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima voltava do trabalho quando foi abordada pelo grupo, que usava pedaços de madeira para intimidar. Diante da ameaça, o trabalhador foi obrigado a entregar o celular.

Após o roubo, os criminosos fugiram e não foram identificados. A vítima informou que não havia testemunhas no local no momento da abordagem.

O aparelho levado é um celular avaliado em cerca de R$ 900.

O caso foi comunicado nesta quarta-feira, 5, registrado como roubo e será investigado pela Polícia Civil.