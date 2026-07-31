Senac lança ensino médio com técnico em IA com bolsas gratuitas em Rio Preto

O Senac São José do Rio Preto amplia sua oferta de títulos para o Ensino Médio Técnico e lança o Ensino Médio Técnico em Inteligência Artificial, com vagas 100% gratuitas. As inscrições para as bolsas de estudo que integram o Programa Senac de Gratuidade, destinado àqueles com renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, poderão ser realizadas na segunda-feira, dia 3, a partir das 12h, pelo Portal Senac São Paulo.

Durante a formação, os alunos desenvolvem conhecimentos em lógica de programação, desenvolvimento de algoritmos, linguagens de programação, banco e análise de dados, além de aprenderem a criar e testar aplicações que utilizam Inteligência Artificial. Também estudam conceitos de aprendizado de máquina (Machine Learning), automação de processos, desenvolvimento de chatbots, computação em nuvem, segurança da informação e o uso ético e responsável da IA.

Segundo a pesquisa Mercado de Trabalho Tech: Raio-X e Tendências, desenvolvida pela Ford em parceria com o Datafolha, a área de tecnologia no Brasil enfrenta um cenário desafiador: 98% das empresas têm dificuldade para encontrar profissionais qualificados, uma realidade que freia o crescimento e a inovação. Ainda segundo o estudo, para 72% das empresas, a falta de conhecimento técnico é um dos principais desafios enfrentados, seguido pela ausência de experiência (54%).

Ao longo dos três anos de formação, os estudantes recebem certificações intermediárias que fortalecem o currículo, ampliando as oportunidades de continuidade dos estudos e de inserção no mundo do trabalho: Assistente em Gestão de Dados (1º ano), Assistente em Business Intelligence com IA (2º ano) e Assistente em Desenvolvimento e Implementação de IA (3º ano). Ao concluir o curso, recebem os diplomas de Ensino Médio e técnico, reconhecidos em todo o Brasil.

Ao concluir o curso, o estudante estará preparado para atuar em diferentes setores da economia, já que a inteligência artificial vem transformando áreas como tecnologia, indústria, saúde, mercado financeiro, comércio, logística, marketing e serviços. “Por meio de uma proposta pedagógica inovadora, a aprendizagem é baseada em projetos práticos, aproximando os estudantes de situações reais encontradas no mundo do trabalho e estimulando competências como pensamento crítico, criatividade, colaboração e capacidade de solucionar problemas. Os títulos estão alinhados com as demandas do mundo do trabalho, assim como nossos docentes e equipes técnicas, e o estudante sai com o diploma do Ensino Médio e com uma qualificação técnica alinhada às transformações tecnológicas que já impactam diferentes setores da economia”, diz Murillo Michel, Gerente do Senac São José do Rio Preto.

Além do novo título, o processo também contempla vagas gratuitas para novas turmas do Ensino Médio Técnico em Tecnologia da Informação e do Ensino Médio Técnico em Multimídia. Cada curso oferece 20 bolsas de estudo, que, assim como no Ensino Médio Técnico em Inteligência Artificial, cobre o percurso formativo, e garante gratuidade integral durante os três anos da formação, do 1º ao 3º ano.

Cronograma:

Cursos: Ensino Médio Técnico em Inteligência Artificial, Ensino Médio Técnico em Informática e Ensino Médio Técnico em Multimídia.

Total de vagas: 160 vagas

Total de bolsas: 80 bolsas integrais pelo Programa Senac de Gratuidade, 20 vagas para cada título.

Inscrições para bolsistas: a partir de 3 de agosto

Inscrições para pagantes: a partir de 17 de agosto

Início das aulas: 26 de janeiro de 2027

Turnos: manhã (7h30 às 12h45) ou tarde (13h às 18h15)

Matrículas: on-line, por ordem de chegada

Visitas presenciais: agendamento pelo site, a partir de 30 de julho

Informações:www.sp.senac.br/ensinomediotecnico

Serviço: