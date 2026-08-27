Semana do Voluntariado reúne ações sociais e deve impactar 300 pessoas em Mirassol

Durante uma semana, o tempo de trabalho ganha outro sentido em Mirassol: sai de cena a rotina do expediente e entram em campo o cuidado com idosos, a proteção animal, a educação ambiental e a solidariedade. Em sua quinta edição consecutiva, a Conexão Voluntariguá reúne 50 colaboradores da Sanessol, empresa do grupo Iguá, em ações que devem impactar diretamente cerca de 300 pessoas e instituições da cidade e da região.

A programação, realizada em celebração ao Dia Nacional do Voluntariado, em 28 de agosto, começou na segunda-feira, 24, e segue até sábado, 29. A proposta é aproximar os funcionários das comunidades onde a empresa atua e estimular a participação social para além da semana dedicada ao voluntariado.

“A Semana do Voluntariado é uma oportunidade para transformar o nosso desejo de contribuir em ações concretas. Quando os colaboradores se envolvem, colocam seu tempo, seus conhecimentos e sua disposição a serviço de outras pessoas e de outras causas. É uma forma muito especial de fortalecer os vínculos com a comunidade e mostrar que o nosso compromisso vai além do saneamento: também envolve cuidado, respeito e responsabilidade social”, destaca Renata Ferrarese, gerente operacional da Sanessol.

A primeira atividade ocorreu no Lar dos Velhinhos, onde os voluntários participaram de um bingo com os residentes, compartilharam um café da tarde e entregaram brindes, kits de higiene e cartões personalizados com mensagens para os idosos.

Na terça-feira, 25 uma ação de proteção animal ocorreu no grupo Protetores & Associados Mirassolenses em Defesa aos Animais (PAMDA). Batizada de “AUmigos da PAMDA”, a iniciativa inclui a entrega de doações de ração, medicamentos e produtos de limpeza, além de atividades de interação com os animais e divulgação da adoção responsável.

Na quarta-feira, 26, a atenção se voltou às crianças do Ebede Meleque. A “Tarde do Cinema Sanessol + Ebede Meleque” teve exibição do filme “Wall-E”, visita à horta comunitária, plantio de mudas e atividades sobre profissões e possibilidades para o futuro. Os voluntários apresentaram suas próprias áreas de atuação de maneira prática e acessível, além de conversar com as crianças sobre meio ambiente, sustentabilidade e escolhas individuais.

A causa animal volta à programação nesta quinta-feira, 27, desta vez no AMPA Mirassol. Na ação “AUmigos da AMPA”, os colaboradores participarão de passeios e momentos de interação com os cães que aguardam adoção. Também ajudarão a divulgar nas redes sociais informações sobre os animais, como nome, idade e história, numa tentativa de ampliar as chances de eles encontrarem um novo lar.

O encerramento ocorre nos dias 28 e 29 com a campanha “Saúde nas Veias”, voltada à conscientização dos colaboradores sobre a importância da doação regular de sangue. A iniciativa conta com parceria do Hemocentro de São José do Rio Preto.

“Cada uma dessas ações nos permite olhar para uma necessidade diferente da nossa comunidade. Podemos levar companhia para quem precisa de acolhimento, contribuir com instituições que cuidam dos animais, despertar sonhos nas crianças ou ajudar a salvar vidas por meio da doação de sangue. São gestos diferentes, mas todos têm algo em comum: a disposição de fazer a diferença”, completa Renata.

Segundo a Sanessol, a Conexão Voluntariguá integra as iniciativas de responsabilidade social da empresa e busca transformar o voluntariado em uma prática contínua. A ideia é aproximar os colaboradores das necessidades do território e criar vínculos que permaneçam depois do encerramento da programação.

“Acreditamos que o voluntariado também transforma quem participa. Quando nos colocamos no lugar do outro, ouvimos histórias, conhecemos novas realidades e dedicamos um pouco do nosso tempo a uma causa, também ampliamos a nossa forma de enxergar a comunidade. É esse sentimento de conexão que queremos levar para além desta semana”, afirma Renata Ferrarese.