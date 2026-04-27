Semana começa mais fresca na região de Rio Preto

Depois de um domingo ensolarado e de muito calor, a semana começa mais fresca para os moradores da região de Rio Preto, com tempo nublado e chuva fraca, que deve permanecer até quarta-feira, 29.

Nesta segunda-feira, 27, a probabilidade de chuva para a cidade é considerada alta. A temperatura mínima prevista é de 22º C e a máxima, de 32º C.

De acordo com o meteorologista Thiago Guerreiro Ferreira, do IPMet/UNESP de Bauru, de segunda a quarta-feira, o tempo ficará instável no estado de São Paulo devido ao deslocamento de um sistema frontal. “Com isso, a tendência do tempo indica aumento da nebulosidade com chuvas e trovoadas isoladas, sendo as mais significativas no sul e no leste do estado. Temperaturas em leve declínio”, escreveu.

A partir de quinta-feira, 30, as instabilidades diminuem no estado, assim como a nebulosidade, permitindo a presença do sol entre nuvens. Ainda há previsão de chuvas isoladas nas regiões sul e leste do estado.