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SEMAE

Semae leva atendimento comunitário ao bairro Marisa Cristina

De 25 a 30 de maio, a equipe estará no local para orientar, negociar débitos, oferecer serviços como tarifa social e religação de água

por Redação
Publicado há 27 minutosAtualizado há 27 minutos
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Reservatórios do Semae em Rio Preto (Eduardo Freitas/Semae)
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Reservatórios do Semae em Rio Preto (Eduardo Freitas/Semae)
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O Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (SeMAE) realizará, entre os dias 25 e 30 de maio, mais uma edição do seu Atendimento Comunitário, desta vez no Residencial Santa Ana e no bairro Marisa Cristina, com o objetivo de aproximar os serviços da população e facilitar o acesso dos moradores.

A ação acontecerá na rua José Castilho, nº 741, em diferentes horários ao longo da semana:

  • Segunda a sexta-feira das 9h às 16h

  • Sábado: das 9h às 12h

Durante o atendimento, os moradores poderão contar com uma equipe do SeMAE para esclarecimento de dúvidas e acesso a diversos serviços, entre eles:

  • Verificação de direito ao benefício da tarifa social

  • Solicitação de segunda via de contas

  • Atualização cadastral

  • Pedidos de vistoria

  • Renegociação de débitos

  • Solicitação de religação de abastecimento

A iniciativa reforça o compromisso da autarquia em estar cada vez mais próxima da população, oferecendo atendimento humanizado, ágil e acessível.

A participação é gratuita e não é necessário agendamento prévio.