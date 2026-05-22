Semae leva atendimento comunitário ao bairro Marisa Cristina
De 25 a 30 de maio, a equipe estará no local para orientar, negociar débitos, oferecer serviços como tarifa social e religação de água
O Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (SeMAE) realizará, entre os dias 25 e 30 de maio, mais uma edição do seu Atendimento Comunitário, desta vez no Residencial Santa Ana e no bairro Marisa Cristina, com o objetivo de aproximar os serviços da população e facilitar o acesso dos moradores.
A ação acontecerá na rua José Castilho, nº 741, em diferentes horários ao longo da semana:
Segunda a sexta-feira das 9h às 16h
Sábado: das 9h às 12h
Durante o atendimento, os moradores poderão contar com uma equipe do SeMAE para esclarecimento de dúvidas e acesso a diversos serviços, entre eles:
Verificação de direito ao benefício da tarifa social
Solicitação de segunda via de contas
Atualização cadastral
Pedidos de vistoria
Renegociação de débitos
Solicitação de religação de abastecimento
A iniciativa reforça o compromisso da autarquia em estar cada vez mais próxima da população, oferecendo atendimento humanizado, ágil e acessível.
A participação é gratuita e não é necessário agendamento prévio.