Semae leva atendimento comunitário ao bairro Marisa Cristina

O Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (SeMAE) realizará, entre os dias 25 e 30 de maio, mais uma edição do seu Atendimento Comunitário, desta vez no Residencial Santa Ana e no bairro Marisa Cristina, com o objetivo de aproximar os serviços da população e facilitar o acesso dos moradores.

A ação acontecerá na rua José Castilho, nº 741, em diferentes horários ao longo da semana:

Segunda a sexta-feira das 9h às 16h

Sábado: das 9h às 12h

Durante o atendimento, os moradores poderão contar com uma equipe do SeMAE para esclarecimento de dúvidas e acesso a diversos serviços, entre eles:

Verificação de direito ao benefício da tarifa social

Solicitação de segunda via de contas

Atualização cadastral

Pedidos de vistoria

Renegociação de débitos

Solicitação de religação de abastecimento

A iniciativa reforça o compromisso da autarquia em estar cada vez mais próxima da população, oferecendo atendimento humanizado, ágil e acessível.

A participação é gratuita e não é necessário agendamento prévio.