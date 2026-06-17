Sem pressão nas torneiras, moradores do Jardim Nazareth enchem baldes para lavar louça e roupa

Sem pressão nas torneiras, famílias do bairro Jardim Nazareth, em Rio Preto, têm de improvisar com baldes para lavar a louça, encher a máquina de lavar e até trabalhar. O problema, segundo moradoras ouvidas pela reportagem, estaria relacionado a uma obra realizada recentemente pelo Semae.

“Disseram que a pressão da água baixou de 35 para 15 e que agora vai ser assim mesmo, que é pra gente se acostumar”, afirmou a cabeleireira Lucilene Sagradin.

Para poder cuidar da mãe de 82 anos que é acamada, ela montou um salão em casa, mas não consegue usar o lavatório. “Tenho que ficar entrando em casa para buscar água de balde. Atrapalha muito meu trabalho”, diz.

A dona de casa Vera Lúcia Demite Gubolin, que mora na mesma rua, compartilha o mesmo dilema. “A máquina de lavar não consegue puxar a água. Tem que encher o balde e colocar no tanque da máquina. Para limpar o quintal, é a mesma coisa. Faz mais de mês que eu ligo no Semae todo dia e nenhum engenheiro vem aqui resolver o problema”, lamenta.

Segundo Vera, a autarquia realizou obras no bairro para instalação de registros na rede.

“Já liguei várias vezes para pedir solução, a pressão da água nunca foi baixa assim. Chegaram a me dizer para ligar todo dia até o engenheiro responsável aparecer aqui”, denuncia.

No site do Semae, consta uma interrupção programada para o dia 3 de junho, com retorno do abastecimento às 20h.

Procurada, a autarquia informou que realizou, nos meses de junho e julho, uma obra de setorização do sistema de abastecimento de água nas imediações. “A intervenção teve como objetivo aprimorar a gestão da distribuição de água na região e já foi concluída. Na manhã de hoje (17/06), foi realizada a limpeza programada de um reservatório que atende a região. Durante a execução do serviço, alguns imóveis podem ter registrado baixa pressão temporária na rede de abastecimento”, constou.

No entanto, segundo a autarquia, o procedimento foi concluído e o sistema já está totalmente normalizado, com o abastecimento e as pressões da rede operando dentro dos parâmetros adequados.



