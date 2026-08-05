Sem o réu, júri popular sobre duplo homicídio será realizado amanhã, em Rio Preto

Com o réu foragido, será realizado nesta quinta-feira, 6, no Fórum de Rio Preto, o júri popular sobre o duplo homicídio dos primos Marlom Mateus da Silva, 27, e João Euclides Maurício França, 32, mortos a tiros pelo vizinho em julho de 2022 durante uma discussão por som alto no bairro Vila Toninho, em Rio Preto. No dia em que foi assassinado, João comemorava o aniversário e a notícia de que seria pai de uma menina. Ele havia acabado de retornar de um chá revelação.

Acusado de ser o autor dos disparos, Dezaliel Costa Campelo, 31 anos, está foragido desde a data do crime. Pronunciado por dois homicídios qualificados por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, o réu contratou o escritório Furlaneto & Carretero Sociedade de Advogados para representá-lo no Tribunal do Júri.

Segundo depoimento de familiares das vítimas, Dezaliel tinha passado a madrugada na calçada com uma caixa de som. Por volta das 5h da manhã, Marlom já havia pedido que ele abaixasse o volume, mas foi ignorado.

No retorno da festa familiar, realizada em uma chácara, João, que era primo de Marlom, mas morava em outro endereço, afirmou que iria conversar com Dazaliel para cessar as discussões.

Uma câmera de segurança mostra que, por volta das 19h, João tentou se aproximar, mas foi surpreendido com um tiro no peito. Marlom tentou ajudá-lo e também foi baleado.

Ao Diário, a advogada Priscila Furlaneto afirmou que Dezaliel não foi o autor dos disparos.

“Arrolamos duas testemunhas que indicam o irmão de Dezaliel como sendo o atirador. Nossa tese será a de negativa de autoria”, disse.

O julgamento está marcado para 13h30 e é aberto ao público.

De acordo com o artigo 457 do Código de Processo Penal, a ausência do acusado que foi devidamente intimado não impede a realização da sessão de julgamento.