Com 480 vagas na região, Fatec abre inscrições para o vestibular

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) permanecem abertas até o dia 1º de junho e devem ser realizadas exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. Para o segundo semestre de 2026, estão disponíveis 18.505 vagas, das quais 13.875 são destinadas ao Vestibular e 4.630 ao Provão Paulista. A taxa de inscrição é de R$ 90, e a prova está marcada para 28 de junho, com início às 13h.

Podem se candidatar estudantes que já concluíram ou que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente, desde que comprovem a conclusão no momento da matrícula. Quem não atender a esse requisito pode participar apenas como treineiro.

O cadastro deve ser feito somente pelo site oficial. Para isso, o candidato precisa ler o Manual do Candidato, preencher a ficha com seus dados pessoais e responder ao questionário socioeconômico. Também é possível utilizar a nota do Enem (edições de 2023, 2024 ou 2025), desde que o número de inscrição seja informado corretamente.

Durante o preenchimento, é necessário escolher um curso como primeira opção e outro como segunda, podendo ser em qualquer unidade ou período.

O pagamento da taxa pode ser feito em dinheiro nas agências bancárias, por internet banking ou com cartão de crédito, via Getnet. A confirmação da inscrição ocorre apenas após a compensação do pagamento.

O Centro Paula Souza adota um sistema de bônus na nota final: 3% para candidatos autodeclarados afrodescendentes, 10% para quem cursou todo o Ensino Médio em escola pública e 13% para aqueles que atendem aos dois critérios. Mais informações: 0800-596-9696. (Colaborou Agência SP)