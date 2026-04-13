Com 480 vagas na região, Fatec abre inscrições para o vestibular

Na região, tem vagas nas unidades de Catanduva, Jales e Rio Preto

por Redação
Publicado em 13/04/2026 às 23:46Atualizado há 4 horas
Fachada da sede da Fatec, no bairro Eldorado, em Rio Preto (Divulgação)
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Fachada da sede da Fatec, no bairro Eldorado, em Rio Preto (Divulgação)
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As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) permanecem abertas até o dia 1º de junho e devem ser realizadas exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. Para o segundo semestre de 2026, estão disponíveis 18.505 vagas, das quais 13.875 são destinadas ao Vestibular e 4.630 ao Provão Paulista. A taxa de inscrição é de R$ 90, e a prova está marcada para 28 de junho, com início às 13h.

Podem se candidatar estudantes que já concluíram ou que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente, desde que comprovem a conclusão no momento da matrícula. Quem não atender a esse requisito pode participar apenas como treineiro.

O cadastro deve ser feito somente pelo site oficial. Para isso, o candidato precisa ler o Manual do Candidato, preencher a ficha com seus dados pessoais e responder ao questionário socioeconômico. Também é possível utilizar a nota do Enem (edições de 2023, 2024 ou 2025), desde que o número de inscrição seja informado corretamente.

Durante o preenchimento, é necessário escolher um curso como primeira opção e outro como segunda, podendo ser em qualquer unidade ou período.

O pagamento da taxa pode ser feito em dinheiro nas agências bancárias, por internet banking ou com cartão de crédito, via Getnet. A confirmação da inscrição ocorre apenas após a compensação do pagamento.

O Centro Paula Souza adota um sistema de bônus na nota final: 3% para candidatos autodeclarados afrodescendentes, 10% para quem cursou todo o Ensino Médio em escola pública e 13% para aqueles que atendem aos dois critérios. Mais informações: 0800-596-9696. (Colaborou Agência SP)

Vagas da Fatec

Rio Preto

Agronegócio

Manhã: 30 vagas

Noite: 30 vagas

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Tarde: 30 vagas

Gestão de Negócios e Inovação

Noite: 30 vagas

Gestão Empresarial

EaD: 30 vagas

Informática para Negócios

Manhã: 30 vagas

Noite: 30 vagas

Catanduva

Automação Industrial

Noite: 30 vagas

Gestão da Tecnologia da Informação

Noite: 30 vagas

Gestão Empresarial

Manhã: 30 vagas

Noite: 30 vagas

Jales

Agronegócio

Noite: 30 vagas

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Manhã: 30 vagas

Gestão Empresarial

Noite: 30 vagas

EaD: 30 vagas

Sistemas para Internet

Noite: 30 vagas