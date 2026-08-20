Segurança da Festa do Peão de Barretos contará com 2 mil policiais, drones e helicóptero

A 71ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos terá um esquema especial de segurança entre esta quinta-feira, 20, e o dia 30 de agosto, no Parque do Peão, em Barretos.

Nos próximos dois finais de semana, quando estão previstos os principais shows, a Polícia Militar empregará mais de 2 mil policiais, com cerca de 300 agentes por dia.

A operação contará com uma aeronave do Comando de Aviação da PM, drones, equipe de canil e cavalaria, além de patrulhamento a pé e motorizado e atuação do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Em nota do Governo do Estado, o capitão Leandro Fonseca afirmou: “A operação conta com um planejamento específico e estratégico, com a integração de diversas unidades da Polícia Militar, tendo como principal objetivo garantir a segurança dos frequentadores durante o evento”

As equipes serão distribuídas dentro e no entorno do Parque do Peão. O policiamento também será reforçado no perímetro urbano devido ao grande fluxo de turistas.

O evento também contará com um plantão da Polícia Civil dentro do parque, para atender frequentadores e registrar ocorrências. Nos períodos de maior movimento também disponibilizarão uma unidade física da delegacia Eletrônica, com auxílio de um funcionário.

Fiscalização nas rodovias

A Polícia Militar Rodoviária também participará da ação. Dentro do parque realizarão duas atividades educativas: o “Parque do Peãozinho”, para o público infantil, e um estande equipado com simulador de impacto.

Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e a Assis Chateaubriand (SP-425), serão intensificadas as medidas de segurança.